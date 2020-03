Covid-19 : Vaste opération de stérilisation et de désinfection des transports publics à Khénifra

Cette vaste opération entreprise par le bureau d’hygiène communal s’inscrit dans le cadre des mesures et dispositions préventives prises pour faire face au danger de propagation du nouveau Coronavirus dans le Royaume dans le souci de garantir la sécurité sanitaire des citoyens empruntant les divers moyens de transports de la province, en l’occurrence, les taxis et les bus publics.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division d’hygiène et de santé au sein de la commune de Khénifra a assuré que cette vaste opération de stérilisation et de désinfection des transports publics englobera par la suite l’ensemble des établissements publics qui reçoivent les citoyens dans la province, appelant l’ensemble de la population locale à s’engager pour la réussite de cette opération au plus grand bénéfice des citoyens de Khénifra.

Le bureau d’hygiène communal a intensifié les mesures de désinfection dans les transports publics, en application du plan d’action urgent mis en place par la commune de Khénifra pour endiguer la propagation du Covid-19, a-t-il ajouté, relevant que les services de la division d’hygiène et de santé de la commune ont débuté les opérations de stérilisation et de désinfection des taxis et des lieux et espaces publics de la ville.

L’opération passe par plusieurs étapes, sous la supervision d’une équipe médicale relevant du Bureau d’hygiène communal, qui comprend un médecin, un technicien et 7 collaborateurs qui mettent en œuvre ces campagnes selon des normes médicales en vigueur.

A rappeler que la commune de Khénifra avait procédé au report de toutes les activités socio-culturelles et sportives de la ville٬ avec la fermeture des terrains de proximité, du complexe culturel, de la bibliothèque et de la salle couverte de la province. Ces décisions interviennent suite à la réunion du Bureau d’hygiène de la commune au cours de laquelle a été examinée un certain nombre de questions relatives aux derniers développements liés à la propagation de cette maladie infectieuse et les moyens pour s’y prémunir.

(Avec MAP)