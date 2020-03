Covid-19: Vaste opération de stérilisation et de désinfection à Casablanca

Une vaste opération de stérilisation et de désinfection des lieux publics a été lancée, dimanche, à Casablanca, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, apprend-on lundi auprès de la société de développement local (SDL) « Casablanca Baia ».

« Dans le cadre des mesures de prévention, des services spécialisés ont entamé à Casablanca l’exécution d’une opération de stérilisation et de désinfection des établissements publics qui reçoivent les citoyens », indique la même source.

Menée selon un programme tracé en coordination avec les autorités locales et les services compétents, cette opération concerne les sièges de la Wilaya et de la préfecture de police, les annexes administratives, les places publiques, les tribunaux, les gares de transport, les arrondissements, les postes de police, entre autres.

Cette action, qui s’étalera sur les deux prochaines semaines, concerne également les moyens de transport public (bus, transport scolaire, ambulances, corbillards, etc.).

« Parallèlement aux opérations de nettoiement, Casablanca Baia et la commune de Casablanca se mobilisent pour les jours à venir. Nous sommes en train de tout traiter et de tout désinfecter (sols, murs, poignets, etc) », souligne-t-on.

Toutes les mesures de prévention « sont mises en place et exécutées », a insisté la même source, appelant « les citoyens à respecter les consignes de prévention et à prendre la situation au sérieux ».

(Avec MAP)