Covid-19 : Renforcement de l’approvisionnement direct  des Grandes et Moyennes surfaces en fruits et légumes

Dans le contexte sanitaire actuel causé par la pandémie Covid-19 et afin d’assurer l’approvisionnement continu des marchés nationaux, les ministères de l’Intérieur et celui de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, ont pris conjointement la décision de permettre l’approvisionnement direct des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) en légumes et fruits via la vente directe par les producteurs à ces espaces de commerce sans passer par les marchés de gros.