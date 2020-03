Covid-19 : L’ONEE dément les rumeurs sur la suspension du règlement des factures d’eau

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), a démenti, lundi, les fausses informations relayées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles l’Office aurait décidé de suspendre le règlement des factures d’eau, à une date ultérieure, en raison du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué, l’ONEE dément catégoriquement ces rumeurs et invite ses clients à consulter les communiqués officiels de l’Office. La même source souligne que l’Office se réserve le droit de recourir à la justice pour prendre les mesures et procédures légales en vigueur pour faire face à ce genre de rumeurs et contre-vérités.

(Avec MAP)