Covid-19 : Les autorités publiques appellent les citoyens à se conformer à « l’isolement sanitaire » dans leurs domiciles

Dans ce contexte et suite aux mesures annoncées précédemment, les autorités publiques appellent les citoyennes et citoyens à restreindre et à limiter leurs déplacements et à se conformer à “l’isolement sanitaire” dans leurs domiciles comme mesure préventive nécessaire dans cette étape délicate afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus, ajoute le communiqué.

A cet effet, les déplacements dans les lieux et places publics seront conditionnés par la nécessité absolue d’aller faire des courses ou de se soigner ou de rejoindre le travail.

Les autorités locales et les forces publiques, Sûreté Nationale et Gendarmerie Royale, seront chargées d’orienter les citoyens pour respecter la mise en oeuvre de ces mesures prises dans l’intérêt général du peuple marocain.

Pour rassurer les citoyens concernant les besoins et nécessités de la vie quotidienne, le communiqué souligne qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter quant au niveau d’approvisionnement eu égard aux précautions et mesures prises par les secteurs concernés en vue de garantir le déroulement normal de tous les circuits de distribution des produits de première nécessité, alimentaires et hydrocarbures, ainsi que les produits nécessaires disponibles dans les différents locaux et espaces de commerce sur l’ensemble du territoire national.

Le communiqué conjoint met l’accent sur la nécessité de respecter les règles d’hygiène et de sécurité physique annoncées par les autorités sanitaires, appelant les citoyens qui pourraient présenter des symptômes liés au virus à se diriger exclusivement aux centres sanitaires habilités.

(Avec MAP)