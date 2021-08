Covid-19 : Le théâtre national Mohammed V suspend ses activités

Le Théâtre national Mohammed V a décidé de suspendre toutes ses activités face à l’augmentation des cas d’infection au nouveau coronavirus, et conformément aux décisions du gouvernement.

« Vu l’augmentation des cas de contamination au virus et conformément aux décisions prises lundi 2 août par le gouvernement, l’institution du théâtre Mohammed V a décidé de suspendre toutes ses activités », a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur son site.

Cette suspension, précise-t-on, va durer « jusqu’à l’amélioration de la situation épidémiologique et le retour à la vie normale ».

Le gouvernement avait pris une série de mesures à partir du mardi 03 août, sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique concernant la nécessité de renforcer les mesures préventives pour limiter la propagation de la pandémie et préserver la santé des citoyens.

Il s’agit notamment de l’interdiction des déplacements nocturnes à l’échelle nationale de 21h à 5h, et l’interdiction des déplacements de et vers les villes de Casablanca, Marrakech et Agadir.