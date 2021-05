Covid-19 : le Maroc sur le point d’adopter un pass sanitaire

L’initiative de mettre au point un certificat numérique de circulation a été prise par les autorités marocaines suite à une invitation formulée par la Commission européenne au ministère des affaires étrangères en vue de créer un Comité mixte. Lequel comité, expliquent des sources proches du dossier, devrait plancher sur l’interopérabilité et la reconnaissance mutuelle des certificats marocain et européen. Selon les mêmes sources, un projet de certificat de vaccination a été présenté lors de cette réunion. Ce document comprend trois composantes. Il s’agit d’abord des données d’identité (Numéro CNIE ou carte séjour (CS), numéro Passeport, nom & prénom, genre et nationalité), ensuite des données de vaccination. Autrement dit, le type de vaccin, le lieu de vaccination et les dates de vaccination des 2 doses, le type de vaccin ainsi que le numéro du lot du vaccin. La dernière catégorie des données est relative à l’authentification du document. Ces données sont présentées sous forme de codes à barres 2D utilisant un double mécanisme de cryptage. Pour ce qui est de l’édition et vérification du certificat de vaccination, il est à préciser d’abord que ce dernier est disponible en deux formats : PDF imprimable et sur smartphone et via deux canaux principaux. On peut notamment l’éditer depuis le portail http://www.liqahcorona.ma. Les personnes peuvent télécharger les certificats de vaccination après authentification via les données personnelles et un code OTP. On peut également le retirer depuis les guichets du ministère de l’intérieur. A cet effet, plus de 2000 points ont été mis en place. La personne vaccinée peut ainsi se présenter au niveau des guichets des annexes administratives pour récupérer son certificat de vaccination.

Notons que le processus de téléchargement et d’authentification de ce document est totalement digitalisé. Le certificat comprend un QR Code aux normes internationales, dont la lecture et l’authentification se font via une application développée à cet usage et utilisable sur un simple smartphone ou lecteur de code à barres. Cette application peut être mise à disposition de tout organisme public (autorité locale, police, gendarmerie etc.) ou d’entités privées ciblées (compagnies aériennes, restaurants, etc.).

Pour gérer le processus d’authentification, il a été suggéré de mettre en place une application standardisée pour la lecture des codes QR contenus dans les certificats pour des fins d’authentification, et cela afin de faciliter l’interopérabilité et la reconnaissance mutuelle des certificats sanitaires marocains et internationaux.

En attendant l’aboutissement de la campagne nationale de vaccination, l’éventualité de la mise en place d’un certificat de circulation concernant les tests PCR est à l’étude. Ce document sera délivré par les laboratoires agréés par le ministère de la santé.