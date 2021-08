Covid-19 : La Direction Régionale de la Santé de Marrakech-Safi dément des décès par manque d’oxygène

« La Direction régionale de la santé de Marrakech-Safi dément catégoriquement les informations relayées par ces médias électroniques et dénonce avec vigueur cet acte qui dénote d’un manque de professionnalisme », souligne la DRS Marrakech-Safi dans un communiqué.

L’hôpital Ibn Zohr est équipé d’un générateur d’oxygène d’une capacité de 200 litres par minute et d’un réservoir d’oxygène d’une capacité de 4200 m3, auxquels s’ajoute une trentaine de bouteilles d’oxygène, afin d’éviter toute interruption de l’approvisionnement en cette substance vitale, explique la direction, ajoutant que l’hôpital sera bientôt doté d’un générateur d’oxygène supplémentaire.

« Ainsi, la DRS dénonce avec vigueur cet acte qui dénote d’un manque de professionnalisme, va à l’encontre de l’éthique journalistique et sème la panique et la confusion parmi les citoyens, particulièrement en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays », ajoute la même source, rappelant la mobilisation des professionnels de la santé qui sont en première ligne pour assurer la réussite de l’opération de vaccination contre la Covid-19 et la réalisation de l’immunité collective.