Covid-19 : Inwi lance un plan de continuité d’activité

« Depuis le 16 mars et conformément aux mesures de sécurité préconisés par les autorités marocaines et l’Organisation Mondiale de la Santé, nos collaborateurs opèrent en mode télétravail », explique Inwi dans un communiqué tout en informant ses clients que leurs interlocuteurs habituels sont joignables et prêts à leur apporter tout le support nécessaire. « Nos équipes réseau sont mobilisées pour gérer l’activité télécom et son évolution, nos équipes de supervision veillent au fonctionnement optimal des réseaux fixe et mobile et nos équipes techniques sont organisées par roulement, assurant la continuité et la qualité du service fixe et mobile », détaille le communiqué. Les conseillers clients sont aussi engagés pour répondre aux demandes des clients et ce via le numéro : 05 29 29 29 29 ou par mail : [email protected].

Les clients peuvent également consulter directement le site de l’opérateur : https://inwi.ma/inwi-a-vos-cotes.

Inwi affirme, de même, que l’ensemble de ses réseaux très haut débit, fixe et mobile, ainsi que ses plates-formes cloud, ont été dimensionnés pour répondre à la forte sollicitation générée par cette configuration inédite. Une mesure qui a été décidée par l’opérateur et qui place la fiabilité et la sécurisation de ses infrastructures comme une priorité.

Par ailleurs, les équipes commerciales et techniques de l’opérateur restent, elles aussi, à la disposition des entreprises en vue de les aider à assurer ou compléter les prérequis de leur plan de continuité d’activité. « Vous pouvez notamment avoir besoin de notre concours pour assurer l’upgrade de votre bande passante, les accès de vos collaborateurs à distance, ou encore l’utilisation de nos capacités cloud : n’hésitez pas à y faire appel », précise Inwi dans son communiqué. L’opérateur tient enfin à souligner dans son communiqué que tout le monde est concerné par cette crise et que nous devons, tous, agir ensemble pour préserver la santé de chacun et l’économie de notre Pays.