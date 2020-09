Covid-19 : Durcissement des opérations de contrôle relatives au respect des gestes barrières à Youssoufia

Dans un communiqué, le comité a indiqué que « suite aux réunions régulières tenues pour l’évaluation de l’évolution de la situation épidémiologique au niveau de la province de Youssoufia, il a été décidé de renforcer les opérations de contrôle du respect des gestes barrières, dont la distanciation sociale et le port des masques de protection ».

Il a été aussi décidé de poursuivre les campagnes de sensibilisation au niveau des différentes communes relevant de la province et de renforcer les mesures préventives au sein des administrations publiques et des milieux professionnels, dans le cadre d’une opération de renforcement du contrôle sanitaire au niveau de la province pour freiner la propagation du Covid-19.

La même source tient, en outre, à rappeler une série de nouvelles mesures adoptées, pour une durée de 10 jours renouvelables, par les autorités provinciales, notamment la fixation des horaires de fermeture des commerces, des espaces professionnels, des espaces de commerce de proximité, des cafés et les restaurants, devant entrer en vigueur à partir de lundi 14 septembre pour une durée de 10 jours renouvelables.

La fermeture des espaces de commerce de proximité a été ainsi fixée à 18H, les espaces professionnels et d’artisans à 20H, les commerces, les cafés et les restaurants à 22H,tout en maintenant l’interdiction de la diffusion des matches sportifs sur les écrans des cafés durant toute la journée et ce, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Le comité de veille provincial a exhorte les habitants de la province à respecter scrupuleusement les orientations des pouvoirs publics, ainsi que les mesures préventives adoptées, notamment la distanciation physique, le port obligatoire des masques de protection et à éviter les rassemblements et les déplacements inutiles.

(Avec MAP)