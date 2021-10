Covid 19 au Maroc : vaccination d’environ 92% de la population carcérale

Près de 92% de la population carcérale a été vaccinée contre la covid-19, a indiqué mercredi la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

La campagne se poursuit pour vacciner les autres détenus ainsi que ceux nouvellement incarcérés et non encore vaccinés.

Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, la Délégation Générale s’est employée à établir une coordination permanente avec les autorités sanitaires et administratives et à mobiliser l’ensemble de son personnel pour généraliser cette campagne à l’ensemble des pénitenciers, a rappelé le communiqué, notant que la vaccination avec la troisième dose commencera incessamment dans les établissements pénitentiaires, et ce pour assurer une protection optimale de l’ensemble de la population carcérale.