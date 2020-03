Covid-19 : 359 cas confirmés, 24 décès et 11 rémissions au Maroc

359 est le nombre total des personnes contaminées au Covid-19 depuis de début de l’épidémie au Maroc, Soit une hausse de 26 cas en 24 heures.

Le ministère de la Santé a également précisé que le nombre de patients contaminés par le coronavirus, en provenance de l’étranger, représente 41% alors que le pourcentage des cas de contamination locale s’établit à 59%.

Les décès

Six cas de décès ont été comptabilisés dans la région de Casablanca-Settat, cinq à Marrakech-Safi, quatre à Rabat-Salé-Kenitra et trois à Fès-Meknes. Les régions de l’Oriental et de Souss-Massa ont enregistré chacune deux décès, alors qu’un décès est survenu à Béni Mellal-Khénifra et à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Les Cas exclus

Le nombre total des cas exclus après des tests négatifs au laboratoire s’élève à 1.461, mais il s’agit de données provisoires dans l’attente des résultats d’analyses dans les laboratoires de référence;

Les femmes représentent 42 % des cas et les hommes 58 %. Les personnes décédées ont un âge moyen de 66 ans, souffrant toutes de maladies chroniques et ont été évacuées vers l’hôpital dans un état critique.

Pour l’état clinique des patients, 13 % d’entre eux ne présentent pour l’instant aucun symptôme, 72 % ont des symptômes légers ou modérés, 9 % sont dans un état grave et 6 % dans un état critique.

La répartition des cas par régions :

Casablanca-Settat : 107

Fès-Meknès : 63

Rabat-Salé-Kénitra : 64

Marrakech-Safi : 62

Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 23

Souss-Massa : 11

L’Oriental : 13

Béni Mellal-Khénifra : 10

Drâa-Tafilalet : 5

Guelmim-Oued Noun : 1

Laâyoune-Sakia El Hamra : 0

Dakhla-Oued Ed Dahab : 0

Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.