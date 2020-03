Coronavirus : Reprise partielle de l’activité touristique à Shanghai

Des monuments et lieux touristiques, hôtels et restaurants ont commencé à rouvrir progressivement leurs portes, notamment la Tour de Shanghai, la futuriste Perle de l’Orient et le Musée de Shanghai, selon la même source.

Shanghai a fermé fin janvier pratiquement tous les lieux de rassemblement publics au moment où la Chine imposait des mesures restrictives pour enrayer la propagation du Covid-19.

Ces dernières semaines, le nombre des cas d’infections est en net recul dans le pays.

Au total, le coronavirus a fait au moins 3.169 morts en Chine, de très loin le pays le plus touché au monde par la maladie avec 80.793 personnes infectées, selon le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires chinoises.

(Avec MAP)