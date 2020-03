Coronavirus : Les transports publics sont assurés sur l’ensemble du territoire national

Le ministère de l’Équipement et du Transport invite les opérateurs et les professionnels à prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport des passagers et respecter les conditions d’hygiènes et de prévention.

Dans le cadre des mesures de vigilance et de surveillance contre la pandémie mondiale du Coronavirus 2019 (COVID19), le Ministère de l’Equipement du Transport de la Logistique et de l’Eau porte à la connaissance de l’ensemble des citoyennes et des citoyens que les transports publics, toutes catégories comprises : train, autocar, etc, sont assurés et maintenus sur l’ensemble du territoire national.

Le Ministère invite les opérateurs et les professionnels exploitants les moyens de transport public à prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport des personnes, des voyageurs et des biens et à respecter les conseils d’hygiène générale, de prévention et de protection individuelle et collective annoncées à ce sujet par les autorités publiques, notamment le Ministère de la Santé et ce, pour leur sécurité et la sécurité des usagers des transports publics.