Coronavirus : les détails du dispositif préventif mis en place au port Tanger Med

Ce port connaît depuis plusieurs jours la mise en oeuvre d’un programme de renforcement des mesures préventives visant à détecter de manière précoce et à contenir tout éventuel cas du coronavirus, et plus particulièrement à bord des navires en provenance des pays ayant confirmé avoir été touchés par le virus.

Le service du contrôle sanitaire de Tanger-Med a mis en place un programme pour le contrôle des voyageurs transitant via ce point de passage, et ce en application de la décision du ministère de la Santé relative à l’instauration du contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux, a indiqué le chef dudit service et coordinateur régional des services de contrôle sanitaire au niveau de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abderrahim Rachdi.

Dans ce sens, un comité formé au niveau du port Tanger-Med impliquant l’ensemble des acteurs concernés a veillé à mettre en place un programme pratique préventif basé sur deux axes, a précisé M. Rachdi dans une déclaration à la presse.

Le premier point relatif à ce programme consiste à surveiller les navires en provenance directe des pays touchés par le virus, particulièrement la Chine, tandis que le deuxième vise le contrôle des voyageurs en provenance d’Europe, ayant déjà visité des pays touchés.

Les équipes d’intervention disposent des ressources humaines, matérielles et logistiques nécessaires pour lutter contre la propagation du coronavirus, a-t-il ajouté

Le port Tanger Med a été doté d’une caméra thermique, d’appareils avancés pour mesurer la température, de vêtements de protection et de 4 ambulances équipées pour prendre en charge tout éventuel cas, précise la même source.

Le suivi de l’état de santé des voyageurs commence à partir de la déclaration maritime de santé remplie obligatoirement par les capitaines des navires selon les règles de santé émises par l’Organisation mondiale de la santé, a fait savoir M. Rachdi, relevant que cette déclaration permet de savoir si un éventuel cas du virus se trouve au sein du navire, outre le contrôle de la température des voyageurs entrants.

Grâce aux mesures mises en place par le ministère de la Santé, la situation demeure normale et aucun cas éventuel du coronavirus n’a été enregistré au niveau national et au niveau du port, a-t-il souligné.

Le service de contrôle sanitaire de Tanger-Med est « entièrement préparé » à gérer ces cas, conclut Abderrahim Rachdi.

(Avec MAP)