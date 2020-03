Coronavirus : la 6ème édition du Forum Crans Montana de Dakhla annulée

«Alors que tout était prêt pour accueillir à Dakhla un nombre impressionnant de hauts dignitaires du monde entier à l’occasion de notre 6ème session annuelle au Maroc, nous avons été malheureusement et comme tant d’autres grands événements rattrapés par le Coronavirus», annonce le président fondateur du Forum Jean Paul Carteron dans un communiqué relayé par la MAP.

«Le Forum de Crans Montana ne peut dès lors que s’incliner devant la décision des hautes autorités du Royaume, commandée par une nécessité qui, aujourd’hui s’impose à la plupart des grands pays autour du monde», ajoute M. Carteron, précisant que « le Forum de Dakhla n’aura donc pas lieu en mars 2020 comme prévu».

Et d’ajouter qu’«aujourd’hui notre horizon n’est pas dégagé et rien ne peut être envisagé pour la période qui vient. Il nous appartiendra d’aviser quant à l’avenir lorsque la situation se sera améliorée et définitivement stabilisée».

(Avec MAP)