coronavirus : Fermeture des cafés, restaurants, hammams… à partir de 18h et jusqu’à nouvel ordre

Le ministère de l’Intérieur annonce qu’il a été décidé de fermer, au public jusqu’à nouvel ordre à partir de ce lundi à 18H00, les cafés, restaurants, salles de cinéma et de théâtre, salles de fêtes, clubs et salles de sport, hammams, salles de jeux et terrains de proximité et ce, dans le cadre des mesures et dispositions préventives prises pour faire face au danger de propagation du nouveau Coronavirus dans le pays et en partant de la responsabilité et du souci de garantir la sécurité sanitaire des citoyens.

Dans un communiqué, le ministère précise que cette décision ne concerne pas les souks, les commerces et les locaux de vente de produits et matières de première nécessité ainsi que les restaurants qui livrent à domicile, tout en soulignant la nécessité de garantir l’approvisionnement continu et régulier des marchés nationaux en produits de base et de ne pas affecter les circuits de distribution et garantir une offre suffisante de ces produits dans les différents points de vente et l’ensemble des marchés du Royaume.

Le ministère de l’Intérieur invite l’ensemble des citoyens à adhérer et à contribuer fortement avec un sens de responsabilité et de patriotisme et à interagir positivement avec l’ensemble des orientations et mesures prises pour gérer cette situation exceptionnelle, et à éviter de se rendre sur les lieux de grands rassemblements et respecter les normes générales de prévention et de sécurité sanitaire préconisées par les autorités compétentes, conclut le communiqué.