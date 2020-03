Coronavirus en chiffres

Le Maroc, a enregistré 38 cas de contamination au Covid-19 dont 2 décès, la dernière concerne un citoyen marocain de la ville de Salé, âgé de 75 ans et une personne guérie.

Pour la Chine, épicentre de la pandémie, 81.053 cas ont été dénombrés à ce jour, dont 3.230 décès et 68.777 guérisons. Trente-trois nouveaux cas et 13 nouveaux décès ont été déclarés mardi, alors que le nombre de cas continue de diminuer.

Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 27.980 cas, 2.158 morts et 2.749 cas de guérisons et l’Iran avec 14.991 cas, 853 morts et 4.996 guérisons. Le nombre de cas confirmés en Espagne a grimpé à 9.942 cas, dont 342 morts et 530 guérisons. Par ailleurs, 7.272 cas ont été dénombrés en Allemagne, avec 17 morts et 67 guérisons et 6.655 cas en France, dont 148 morts et 12 guérisons.

La Tunisie à quant à elle enregistré 20 cas alors que l’Algérie est à 60 cas confirmés, dont 4 décès et 12 guéris. Aux États-Unis, 4.661 cas ont été enregistrés, avec 85 morts et 17 guérisons, alors que la Suisse compte 2.330 cas confirmés, dont 19 morts et 4 guérisons.

(Avec MAP)