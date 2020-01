Coopération internationale : un groupe de travail anglo-marocain voit le jour

Les échanges entre le Maroc et le Royaume-Uni sont encore en deçà de ce que permettrait le potentiel des deux pays, mais cela pourrait changer. Ayant pris part au sommet UK-Afrique, tenu cette semaine à Londres, les représentants marocains et anglais – Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, et Conor Burns, ministre d’Etat du Royaume Uni chargé du commerce international – ont signé un mémorandum d’entente pour la création d’un groupe de travail conjoint. Ce dernier sera chargé d’étudier les instruments que le Royaume-Uni et le Maroc pourraient adopter en vue d’augmenter leurs investissements dans leurs économies respectives. La signature de ce mémorandum d’entente a eu lieu au cours d’un forum d’affaires organisé le 21 janvier en marge du Sommet UK-Afrique. Initiative du ministère des affaires étrangères et de la CGEM, cette rencontre intervient dans un contexte particulier, celui où «le Royaume-Uni redéfinit les contours de sa politique étrangère au lendemain du Brexit».

Forte mobilisation

Le Forum d’affaires Maroc-Royaume Uni a connu une grande participation des acteurs économiques représentant les deux pays. Au total, 241 opérateurs, 116 entreprises marocaines et 225 britanniques, ont participé à ce forum dont l’objectif a été «de présenter les opportunités d’échanges commerciaux et d’investissements que les deux pays ont à offrir».

Du côté marocain, la délégation nationale a été représentée par les membres de la CGEM, de l’AMDIE, de l’OCP, de MASEN, de Tanger Med, de Casablanca Finance City, de la BMCE et ceux du groupe 54 capital. Ces groupes ont représenté des secteurs aussi importants que l’agroalimentaire, les énergies renouvelables, les industries, les services financiers ainsi que la logistique.

Pour rappel, les échanges commerciaux annuels entre le Maroc et le Royaume Uni, effectués dans le cadre de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne, s’élèvent à plus de 18,3 milliards de dirhams, ce qui correspond à moins de 4% de l’ensemble des échanges commerciaux du Maroc avec l’UE en 2018. En termes d’exportations, le Maroc exporte environ 8 milliards de DH vers le R.U., ce qui place ce dernier comme 7e client du Maroc. En termes d’importations, le Royaume-Uni est le 11e fournisseur de l’économie nationale.