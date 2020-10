Connect Ads devient la régie exclusive de TikTok  

En vertu de ce partenariat, Connect Ads est dorénavant la régie exclusive chargée de tout aspect lié à la vente publicitaire et la gestion des comptes et campagnes.

Etant la destination numéro 1 des internautes pour la vidéo mobile de courte durée TikTok, a pour mission d’inspirer la créativité et d’apporter la joie. En tant que plate-forme de création et de découverte des vidéos mobiles courtes authentiques et créatives, TikTok a démontré une forte croissance dans la région MENA. Avec ses outils de capture et d’édition de vidéos faciles à utiliser qui encouragent l’expression créative et le divertissement, TikTok a enregistré des taux d’engagement très élevés parmi ses utilisateurs, et les marques perçoivent à leur tour TikTok comme un moyen passionnant d’atteindre et d’engager un public plus large. « Nous sommes très heureux d’avoir cette opportunité, ce partenariat avec TikTok représente une étape importante pour Connect Ads et nous positionne fortement sur le marché marocain. Nous sommes ravis de représenter l’une des plates-formes vidéo courtes à la croissance la plus rapide au monde. Je suis convaincu que notre collaboration va permettre des résultats positifs pour les deux entreprises, du fait que nous proposons d’excellentes solutions pour les marques », commente Mohamed El-Mehairy, PDG de Connect Ads.