Conférence de presse de Regragui : « Nous allons négocier ce match avec la même fougue et plus d’ambition »

Certes, la rencontre ne s’annonce pas de tout repos, mais les joueurs sont déterminés à signer un résultat positif, synonyme de qualification aux quarts de finale, a affirmé Regragui en conférence de presse d’avant-match.

Le groupe est fin prêt pour faire un grand match et continuer sur sa lancée pour créer la surprise face à un favori de ce Mondial, a assuré le sélectionneur national, affirmant que la mission est difficile mais pas impossible.

« Nous connaissons bien le football espagnol et nous avons des joueurs qui évoluent en Espagne », a-t-il fait remarquer, ajoutant : « Nous allons négocier ce match avec la même fougue et plus d’ambition ».

Evoquant la sélection espagnole, il a fait remarquer qu’il s’agit d’une école footballistique développée et d’une équipe respectable dont le style de jeu, basé sur la possession de balle, donne du fil à retordre à ses adversaires.

L’essentiel est de faire un bon match avec concentration et efficacité sans penser à autre chose, surtout que les matches des huitièmes de finales sont différents, a préconisé Regragui qui confie que son ambition n’a pas de limite.

De son côté, le gardien de but des Lions de l’Atlas, Munir El Kajoui s’est dit prêt, lui et ses coéquipiers, à faire un grand match face à un favori de ce Mondial.

Il s’est réjoui de disputer son deuxième Mondial avec la sélection nationale, exprimant son ambition de contribuer à écrire une nouvelle page de l’histoire.