Commission des investissements : 7 projets approuvés pour plus de 7 MMDH

La Commission des Investissements n°84, réunie en visioconférence mercredi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné et approuvé 7 projets de conventions et avenants pour un montant global de 7,19 milliards de dirhams (MMDH), devant permettre la création de plus de 4.500 emplois directs et indirects.

Les investissements approuvés sont dominés par le secteur de l’Enseignement supérieur avec 6,26 MMDH, soit près de 87% des investissements projetés, indique le Département du Chef du gouvernement dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion.

Le secteur du Tourisme vient ensuite avec 476,1 millions de dirhams (MDH), soit 7%, suivi de la logistique (155 MDH, 2%), de la santé (115 MDH, 1,6%) et de l’industrie (114 MDH, 1,6%), précise la même source. Les emplois prévus par les conventions approuvées par la Commission se concentrent principalement dans les secteurs de l’Enseignement supérieur avec la création de 687 emplois directs, du Tourisme (230 emplois directs) et de la santé (165 emplois directs), ainsi que 122 emplois directs pour les secteurs de l’industrie et de la logistique. Les projets à capitaux nationaux représentent la majeure partie des investissements projetés avec près de 6,5 MMDH, soit plus de 90%.

A cette occasion, le Chef du Gouvernement a rappelé le bilan des trois précédentes commissions des investissements, soulignant le rôle essentiel de celles-ci dans la facilitation de l’acte d’investir et l’encouragement de l’initiative publique et privée dans ce domaine. Il a également souligné que la commission des investissements constitue un outil pour le suivi régulier des projets, permettant ainsi de prévenir ou traiter d’éventuelles entraves pouvant apparaitre dans la mise en œuvre de projets. Par ailleurs, dans la continuité des actions menées pour faciliter l’acte d’investir, cette Commission des investissements a permis de discuter de sujets fondamentaux liés à la dynamisation de l’investissement et à l’amélioration du climat des affaires, en vue de libérer le potentiel de développement des investissements sur l’ensemble du territoire national.

Elle a été aussi l’occasion d’aborder quelques problématiques relevées au sein du secteur privé remontées par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). A ce sujet, le Chef du Gouvernement a donné ses instructions aux différents participants pour une interactivité efficace et concrète avec les acteurs privés au profit de l’encouragement de l’investissement et sa concrétisation.

Les 4 premières commissions des investissements du nouveau gouvernement ont permis l’approbation de 31 projets de conventions et d’avenants pour un montant global de plus de 22,5 MMDH et la création de près de 11.300 emplois directs et indirects. Ont pris part à la réunion de la commission des investissements n°84, Mohamed Hajoui, Secrétaire Général de Gouvernement, Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, Fatim Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement Durable, Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, Ghita Mezzour, ministre délégué chargé de la Transition Numérique et de la Réforme Administrative et Mohamed Faouzi, Wali Secrétaire Général du ministère de l’Intérieur.