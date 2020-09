CNSS : Lancement mardi d’un portail réservé aux indemnités du secteur touristique

En vue d’accompagner les établissements impactés par la pandémie, des représentants du gouvernement, de la Confédération nationale du tourisme et de la CNSS avaient signé une convention tripartite relative à cette indemnité financée par le Fonds spécial, mis en place sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les entreprises concernées pourront, ainsi, déclarer leurs salariés et les stagiaires sous contrat insertion pour bénéficier d’une indemnité mensuelle de 2000 DH devant être servie durant la période allant du 1er juillet à fin décembre 2020, outre le droit aux allocations familiales et à l’assurance maladie obligatoire (AMO), conformément aux dispositions juridiques en vigueur, indique la CNSS dans un communiqué.

Pour pouvoir profiter de ce soutien, le chiffre d’affaires de l’entreprise doit présenter une baisse d’au moins 25 pc, de même que celle-ci doit s’engager à maintenir au moins 80% des postes d’emploi, précise la même source.

Cette mesure concerne les salariés et les stagiaires des établissements d’hébergement classés, des agences de voyage et des sociétés de transport touristique, ainsi que les guides touristiques affiliés à la CNSS en vertu des lois 98.15 et 99.15 relatives à la couverture médicale et sociale des non-salariés.

Les employeurs désirant faire bénéficier leurs salariés de cette indemnité sont invités à faire leurs déclarations entre le 16 de chaque mois et le 3 du mois suivant, et, de manière exceptionnelle, du 8 au 15 septembre pour ce qui est des mois de juillet et août derniers.

