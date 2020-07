CIMR: Paiement anticipé des pensions du mois de juillet

C’est dans un esprit de solidarité que la CIMR a décidé d’avancer exceptionnellement le versement des pensions du mois de juillet à l’ensemble de ses allocataires, indique la Caisse dans un communiqué, soulignant que cette mesure prise à l’occasion de l’Aid Al Adha permettra à ses allocataires et leurs familles de passer la fête du sacrifice dans de bonnes conditions.

Par cette occasion, la CIMR présente ses meilleurs vœux de santé et prospérité à l’ensemble de ses allocataires, adhérents, affiliés et partenaires, ajoute-t-on.

En 2019, la CIMR comptait 6 800 entreprises adhérentes, 699 606 affiliés actifs cotisants et ayants droit et 180 621 allocataires. Le montant total des contributions retraite de la CIMR s’élevait à 7 901 millions de dirhams et le total des pensions servies était de 4 438millions de dirhams.

(Avec MAP)