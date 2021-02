CIH Bank lance son service « CIH M3AK » sur WhatsApp

Ce service est lancé pour permettre à sa clientèle de consulter de manière gratuite, rapide et sécurisée le solde du compte, la liste des GAB les plus proches en fonction des données GPS du client, le RIB, les dotations touristiques et e-commerce, la situation des crédits, l’historique des opérations bancaires, les cours de change, le solde JAWAZ, et les factures à payer, précise le Groupe Bancaire dans un communiqué.

Pour bénéficier de ces services, les clients envoient un simple message WhatsApp au n°0522 47 99 47 depuis leurs n° GSM enregistrés chez la banque, fait savoir le Groupe, soulignant qu’afin d’anticiper les besoins de sa clientèle, CIH Bank compte étoffer encore plus son service bancaire CIH M3AK en y incluant de nouvelles fonctionnalités.

(Avec MAP)