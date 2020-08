CIH Bank et la BERD co-déploient 40 millions d’euros pour soutenir la PME et le commerce extérieur

CIH Bank et la BERD co-déploient 40 millions d’euros pour soutenir la PME et le commerce extérieur

La BERD et CIH Bank ont scellé un partenariat en faveur des PME et des activités de commerce international à travers un programme de financement de 40 Millions d’euros (soit l’équivalent de 440 millions de dirhams).

L’accord a été signé par Lotfi Sekkat, Président directeur général de CIH Bank, et Francis Malige, Directeur général en charge des Institutions financières chez la BERD, en présence de leurs équipes respectives, lors d’une cérémonie de signature tenue en ligne, annonce un communiqué du CIH.

Cet accord s’inscrit, selon la même source, dans la lignée d’engagement de CIH BANK de participer activement aux efforts de relance économique en apportant un soutien renforcé aux PME marocaines, et en assurant des solutions de financement adaptés à leurs besoins, et des produits qui facilitent leurs flux et transactions de commerce extérieur.