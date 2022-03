Chirurgie esthétique : Alma lance son activité au Maroc

Ses produits d’origine israélienne sont classés dans le Top 5 des meilleures technologies mondiales dans la catégorie des dispositifs médicaux dotés de technologies laser, optique, radiofréquence et ultrasonore, des applications médicales et esthétiques.

A l’occasion de l’événement de lancement de la marque au Maroc cette semaine à Rabat, une présentation des équipements a été faite aux médecins spécialistes et professionnels présents.

Les produits phares d’Alma au Maroc sont le Soprano Titanium, une plateforme d’épilation révolutionnaire alliant fonctionnalité ultime et confort inégalé ; L’accent Prime, l’équipement pour la remise en tension cutanée, le remodelage corporel et l’amélioration des imperfections cutanées et enfin le Pixel CO2- FEMILIFT, une solution ambulatoire, peu invasive, utilisant la technologie CO2 afin d’offrir un traitement optimal pour de nombreux problèmes féminins.

Cette implantation stratégique au Maroc, à Rabat et Casablanca, permettra à la firme de se développer par la suite en Afrique.