Cheptel national: situation sanitaire « satisfaisante »

La situation sanitaire du cheptel national est satisfaisante dans l’ensemble des régions du Maroc, selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

« Cette situation est attribuable au suivi sanitaire continu de l’état du cheptel et aux différentes campagnes de vaccination menées contre les maladies animales contagieuses et celles à incidence économique par les services vétérinaires relevant de l’ONSSA et les vétérinaires sanitaires mandatés, ainsi qu’aux efforts déployés par les professionnels du secteur de l’élevage », indique un communiqué du ministère.

Et de souligner que les effectifs du cheptel, composé de près de 21,6 millions d’ovins, 6 millions de caprins, 3,3 millions de bovins et 192.000 camelins, ont été maintenus malgré la succession de deux campagnes agricoles marquées par un déficit pluviométrique ayant impacté les disponibilités fourragères dans les parcours et ce grâce à l’appui dont a bénéficié le secteur de l’élevage dans le cadre des programmes de sauvegarde du cheptel lancés par le ministère.

