Chambre des représentants: élection des membres du bureau et des présidents des commissions permanentes

La Chambre des représentants a tenu, lundi, une séance plénière consacrée à l’élection des membres du bureau de la Chambre et des présidents des commissions permanentes au titre de la première année législative de la 11ème législature et ce, conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution.

Ainsi, Mohamed Sibari (groupe Authenticité et Modernité) a été élu premier-vice président de la Chambre des représentants, Khadija Zoumi (groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme) deuxième vice-président, et Driss Chtaibi (groupe socialiste) troisième vice-président.

Mohamed Ouzzine (groupe haraki) a été élu 4ème vice-président, Mohamed Joudar (groupe constitutionnel, démocratique et social) 5ème vice-président, Nadia Thami (groupe du progrès et du socialisme) 6ème vice-président, Hassan Benomar (groupe du RNI) 7ème vice-président, et Zaina Id Halli (groupe du RNI) 8ème vice-président.

Mohamed Hamouti (groupe Authenticité et Modernité) et Abdelaziz Lachab (groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme) ont été élus respectivement assesseurs de la Chambre des représentants, tandis que Mohamed Boudrika (groupe RNI), Ilham Saki (groupe Authenticité et Modernité) et Tariq Kadiri (groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme) ont été élus secrétaires de la Chambre.

S’agissant des présidents des commissions permanentes, Nadia Bouaida (groupe du RNI) a été élue présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE, Hicham Mhajri (groupe Authenticité et Modernité) président de la Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat, et de la politique de la ville, et Mohamed Laaraj (groupe haraki) président de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme.

Mohamed Chaouki (groupe RNI) a été élu président de la Commission des Finances et du développement économique, Hamid Noughou (groupe constitutionnel, démocratique et social) président de la Commission des secteurs sociaux, Jamal Diwani (groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme), président de la Commission des secteurs productifs, Mohamed Mellal (groupe socialiste) président de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement, Addi Chajri (groupe du progrès et socialisme) président de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication, et Latifa Lablih (groupe Authenticité et Modernité) présidente de la Commission du contrôle des finances publiques.

Lors de cette séance, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a présenté les présidents des groupes parlementaires, en l’occurrence Mohamed Ghayat (groupe du RNI), Ahmed Touizi (groupe Authenticité et Modernité) et Noureddine Moudiane (groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme).

Il s’agit également d’Abderrahim Chahid (groupe socialiste), de Driss Sentissi (groupe haraki), de Chaoui Belassal (groupe constitutionnel, démocratique et social), de Rachid Hammouni (groupe du progrès et du socialisme) et d’Abdellah Bouanou (groupement de la justice et du développement).

La Chambre des représentants a tenu, samedi dernier, une séance plénière au cours de laquelle Rachid Talbi Alami a été élu nouveau président de la Chambre.