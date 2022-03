Casablanca : L’inclusion sociale au centre d’un forum régional sur le handicap

Le 1er forum régional sur le handicap a été organisé, mercredi, à l’initiative de l’université Mohammed VI des sciences de la santé sous le thème « le nouveau modèle de développement et le défi de l’inclusion des personnes en situation de handicap ».

Initié en partenariat notamment avec le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, l’Initiative nationale pour le développement humain, l’agence de développement social et le conseil de la ville de Casablanca, ce forum qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée nationale des personnes handicapées, vise à mettre l’accent sur la nécessité de l’inclusion de ces personnes et du renforcement des capacités des associations s’activant dans ce domaine.

Ce forum a été aussi l’occasion d’attirer l’attention à travers des témoignages de personnes en situation de handicap sur les contraintes auxquelles elles font face et de mettre en avant leur force de caractère et persévérance pour réussir dans leurs études et leur vie professionnelle.

A cet égard, Wiam Reddouane, artiste, Redouane Wassif, athlète, et Samira Bakhti, acteur associatif, ont appelé dans des témoignages à changer le regard de la société vis-à-vis des personnes en situation de handicap et voir en ces personnes une valeur ajoutée ayant des compétences et des ambitions pouvant contribuer au développement de la société.

Dans ce sens, Wiam Reddouane, qui a signé une participation remarquable à l’émission arabe de télé-crochet musical « The Voice », a livré un témoignage émouvant sur son parcours académique, notant que grâce à sa persévérance, elle a su décrocher un bac sciences mathématiques et une licence en littérature anglaise avec mention.

Et de poursuivre que tout au long de ses études, elle souffrait du regard de compassion de l’autre, appelant, à cet égard, les parents à soutenir leurs enfants en situation de handicap et à ne pas voir en eux un fardeau.

Elle a indiqué que grâce au soutien de la famille, elle a pu réussir ses études et intégrer le marché d’emploi en tant qu’enseignante d’anglais tout en poursuivant sa passion de chanteuse.

Pour sa part, Redouane Wassif, champion d’athlétisme, a mis l’accent sur le rôle du sport dans l’inclusion des personnes en situation de handicap, notant qu’à travers sa passion, il a su démontrer les capacités de ces personnes et défendre les couleurs du pays lors des événements sportifs internationaux.

Ce forum a été marqué par une présentation artistique d’un groupe d’étudiants sur la thématique du Handicap, des ateliers et des activités ludiques destinées aux enfants en situation de handicap, outre des tables rondes sur cette thématique animées par des acteurs dans ce domaine.

A cette occasion, les intervenants ont été unanimes à souligner l’importance d’une approche intégrée visant à promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap à travers notamment l’appui des associations s’activant dans ce domaine, la promotion des politiques publiques intégrées destinées aux personnes handicapées, l’insertion économique et sociale de ces personnes et le renforcement des accessibilités.

Ils ont mis l’accent sur l’importance du changement de mentalité et du regard de la société à l’égard des personnes en situation de handicap, étant donné que la naissance avec un handicap n’est pas une fatalité et ces personnes peuvent grâce à l’appui de la famille, la société et le gouvernement contribuer au développement de la société.