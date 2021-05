Casablanca: inauguration d’un centre socio-médical pour le diagnostic des problèmes psychiques des enfants

Le deuxième centre médical et social pour le diagnostic des problèmes psychiques et des handicaps chez les enfants a été inauguré, mercredi à Casablanca.

Inauguré par le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch et le président de l’association goutte de lait, Abdellatif Alami, ce centre permettra d’accueillir 20 à 30 enfants quotidiennement pour bénéficier de consultations de spécialistes ORL et ophtalmologues, outre les cas d’handicap liés à l’écriture et la lecture.

A cette occasion, le pédiatre Wadii Bennani a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que le centre est ouvert à tous les enfants et non seulement à ceux issus de l’association goutte de lait, ajoutant que le centre œuvre pour l’accompagnement des enfants grâce au staff médical mobilisé dans ce cadre.

Pour sa part, le vice président de l’association goutte de lait, Chakib Khettabi a fait savoir que ce centre vient pallier le besoin enregistré au niveau de l’association goutte de lait, précisant que ce centre, mis en place grâce à un partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), vient répondre à un besoin pressant en matière de soins au profit de cette catégorie à un prix symbolique.

Le président de la société marocaine des sciences médicales, Moulay Said Afif, a indiqué, de son côté, que ce centre renforcera les actions entreprises par l’association goutte de lait, notant que l’association casablancaise des pédiatres privés entretient un partenariat distingué avec l’association goutte de lait.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa et la directrice régionale du ministère de la Santé.

(MAP)