Casablanca : Débat sur la valorisation de l’eau au Maroc lundi prochain

La conférence, qui coïncide avec la Journée mondiale de l’eau (22 mars), sera marquée par la présentation d’exemples de projets de développement, d’urbanisme et d’adaptation aux changements climatiques, que plusieurs acteurs mettent en œuvre pour relever les enjeux liés à l’accès à l’eau potable, indique un communiqué de l’AESVT, qui organise cette rencontre en partenariat avec l’Académie régionale d’éducation et de la formation de Casablanca-Settat et la Fondation Lydec.

Les trois partenaires veulent, ainsi, sensibiliser sur « la nécessité de valoriser chaque M3, reçu ou utilisé, de cette source de vie limitée, irremplaçable et moteur du développement », dans la mesure où, malgré tous les efforts déployés, « sa gestion actuelle demeure inappropriée ».

« En dépit des avancées notables sur les plans réglementaires, techniques et financiers, nous sommes collectivement incapables de réduire le gaspillage et la pollution, qui menacent les besoins des populations et des écosystèmes fragiles à un niveau insoutenable », souligne-t-on.

Tenue en collaboration avec les départements ministériels de l’environnement et de l’eau et l’AMCDD, cette rencontre sera l’occasion de présenter les vidéos gagnantes de la 4ème édition du concours « AQUA Vidéo », organisé annuellement par l’AESVT (Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre), la Fondation Lydec et l’Académie régionale.

(Avec MAP)