Campagne nationale de sensibilisation sur le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus

Le ministère de la Santé et de la protection sociale organise, du 25 octobre au 25 novembre 2021, une campagne nationale de sensibilisation sur l’importance du dépistage et de la détection précoces des cancers du sein et du col de l’utérus, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et de contrôle du cancer 2020-2029.

Cette opération, placée sous le slogan « Le dépistage précoce, protège ta vie et te procure quiétude », a pour objectif de renforcer la sensibilisation à l’importance de la prévention et du dépistage de ces deux types de cancer et de mettre en lumière les efforts fournis par le ministère et ses partenaires, en dépit de l’impact de la pandémie de la Covid-19.

Outre une campagne médiatique à l’adresse de l’opinion publique, en général, et des femmes des tranches d’âge ciblées, en particulier, plusieurs mesures seront prises pour faciliter l’accès des femmes aux services de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement dans de bonnes conditions, tout en œuvrant au renforcement de la mobilisation des partenaires, des autres départements concernés et de la société civile.

Il convient de rappeler que les cancers du sein et du col de l’utérus se classent au premier rang des cancers enregistrés chez la femme au Maroc, représentant respectivement 36% et 11.2%, selon les données du registre du cancer.