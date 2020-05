Campagne céréalière : Le ministère de l’agriculture fait le point

Dans le cadre du suivi régulier et rapproché du déroulement de la campagne agricole céréalière, le ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, a tenu récemment une réunion par vidéoconférence avec les présidents des organisations professionnelles de la filière céréalière, regroupant les opérateurs de la chaîne de collecte et de commercialisation des céréales, en l’occurrence la FIAC, la FNCL, la FNM et l’AMIPA.