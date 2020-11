Campagne agricole 2020-2021 : OCP lance la phase II du programme Al Moutmir

« Suite aux résultats très encourageants de la première phase du programme Al Moutmir de semis direct lancée en octobre 2019, OCP et dans la continuité de son engagement en faveur du développement d’une agriculture plus résiliente face aux changements climatiques, lance la deuxième phase de ce programme pour la campagne agricole 2020-2021 », indique lundi le Groupe dans un communiqué.

OCP prévoit pour cette campagne l’installation du double de la superficie couverte l’année dernière et passer ainsi de 10.000 ha à plus 20.000 ha au niveau de plus de 100 localités dans 23 provinces réparties sur différentes zones agro-climatiques.

Avec plus de 4000 agriculteurs bénéficiaires, la deuxième phase ciblera les céréales et légumineuses en premier lieu, mais aussi d’autres cultures à fort potentiel comme les oléagineuses, ajoute la même source.

Plus de 40 semoirs a été mise à la disposition des organisations professionnelles porteuses dans différentes régions du Royaume. Les petits agriculteurs accompagnés dans le cadre de l’initiative Al Moutmir vont bénéficier des semoirs mis à leur disposition pour effectuer l’opération de semis avec zéro labour.

Plus de 600 plateformes de démonstration de semis direct seront installées et suivies suivant un itinéraire technique et un protocole scientifique permettant de transmettre aux agriculteurs les bonnes pratiques agricoles (notamment de fertilisation raisonnée et de lutte intégrée) et comparer les résultats obtenus par rapport à un témoin conduit par l’agriculteur en mode conventionnel. Le but est d’encourager la pratique d’une agriculture basée sur des fondements scientifiques, une agriculture plus résiliente et durable permettant de faire face aux aléas du climat tout en préservant les ressources et améliorant la structure et la fertilité des sols.

Les OP porteuses et les agriculteurs adhérents bénéficient du suivi et de l’accompagnement d’une équipe d’experts et agronomes expérimentés, à travers des visites régulières, des formations ciblées et adaptées ainsi que des écoles au champs leur permettant de voir pour croire et d’apprendre en pratiquant des techniques fondées sur des bases scientifiques solides, ajoute la même source.

Pilier de l’agriculture de conservation, le semis direct consiste à utiliser des semoirs adaptés avec zéro labour, préservant ainsi les sols, les stocks d’eau et contribue au développement de la vie microbienne des sols, rappelle la même source.

Par ailleurs, le recours au digital pour capitaliser sur la data collectée auprès des agriculteurs est parmi les points forts de ce dispositif qui ambitionne d’enrichir la base de données agronomique marocaine et doter l’écosystème de data fine et à l’échelle locale pour faciliter la prise de décisions agricoles, relève l’OCP.

A travers les solutions technologiques développées par Al Moutmir, l’OCP vise la digitalisation de la conduite agronomique des parcelles du semis direct, cela permet de remonter et suivre les informations en temps réel sur l’évolution des plateformes pour capitaliser sur le savoir agronomique récolté au niveau de chaque plateforme de démonstration ou chaque terrain suivi et conduit en semis direct », explique le groupe. En vue de capitaliser sur les remontées des plateformes de démonstration de semis direct et faciliter le partage de ces remontées avec l’écosystème, une application digitale a été mise en place par l’équipe Al Moutmir. « Agritrial » permet aujourd’hui la digitalisation de la conduite agronomique des parcelles de démonstration de semis direct et la remontée en temps réel d’informations fines sur l’évolution des plateformes (stades phrénologiques, couleurs, stress, taille, photos & vidéos des plantes…). Ce gisement d’informations est mis à la disposition de l’écosystème scientifique, académique et économique.

Pour une meilleure adhésion des agriculteurs et une pérennisation du système semis direct dans les régions touchées, le groupe indique avoir opté pour une approche participative des agriculteurs et des organisations professionnelles. A cet effet, 40 semoirs sont mis à la disposition des associations et coopératives agricoles actives et motivées, suivant un cahier de charges préétabli et des objectifs de réalisation de superficies prédéfinis selon le potentiel de chaque province. Le but étant d’en faire des ambassadeurs du semis direct et de l’agriculture de conservation afin de faciliter l’adhésion des agriculteurs et veiller sur la continuité et la pérennisation du système.

Et d’ajouter que l’offre Al Moutmir de semis direct mobilise, en plus des moyens techniques et financiers, des hommes et des femmes passionnées qui cautionnent ce challenge de développement du milieu rural, de l’acheminent du savoir et du renforcement de capacités des agriculteurs. Selon l’OCP, l’offre Al Moutmir de semis direct est déployée dans le strict respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale dictées par les autorités compétentes. Ainsi, plusieurs mesures de prévention ont été prises pour protéger les agriculteurs et les équipes engagées dans le programme.

