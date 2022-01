Bourse de Casablanca : Mutandis SCA augmente son capital de 300 MDH

Approuvée vendredi par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), cette opération porte sur l’émission de 1.250.000 actions nouvelles au prix de 240 dirhams, soit un cours légèrement en dessous de la performance moyenne enregistrée par l’entreprise ces derniers mois. Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, vise à contribuer au financement de la croissance de Mutandis via un programme d’investissement de 700 MDH, a expliqué le fondateur et directeur général du groupe industriel, Adil Douiri, lors d’un point de presse dédié à la présentation de l’opération. Il s’agit, selon M. Douiri, de la construction de 3 nouvelles usines pour le lancement de nouvelles gammes de produits et l’augmentation des capacités de production (300 MDH) et de l’acquisition du leader américain de la conserve de sardines haut de gamme, Season (400 MDH). Sur le plan technique, il a précisé que l’opération est ouverte à toutes les catégories d’investisseurs et d’épargnants, qu’ils soient particuliers, compagnies d’assurance et caisses de retraite, OPCVM, ou encore investisseurs étrangers. L’action vendue 240 dirhams donnera droit à un dividende usuel de 8,5 dirhams (inchangé depuis 3 ans), soit un rendement de 3,5% dès le mois de juillet prochain, a souligné M. Douiri, notant que la rentabilité globale de l’action de Mutandis, depuis son introduction en Bourse en décembre 2018, se monte à +54%, soit une moyenne annuelle de 15%. Abordant les perspectives, il a fait observer que l’année 2022 permettra d’intégrer le chiffre d’affaires (CA) de Season sur une année pleine, ce qui devrait offrir une nette croissance du CA total du groupe par rapport à 2021, relevant qu’à plus long terme, Mutandis est positionné dans le secteur des produits de grande consommation, qui est un secteur relativement récurrent et prévisible.

Mutandis offre une diversité d’expositions géographiques, c’est-à-dire qu’elle permet à l’actionnaire de bénéficier de la croissance économique dans des pays très divers, a-t-il dit. C’est un groupe industriel marocain spécialisé dans les produits de grande consommation. Il est présent dans 5 gammes de produits : détergents, produits de la mer (essentiellement des conserves de poisson), bouteilles pour boissons alimentaires, jus de fruits et activités de la marque Season aux Etats-Unis. Le groupe possède 9 usines au Maroc et 3 en cours de construction, employant près de 3.000 collaborateurs. Les ventes de produits Mutandis sont désormais réalisées à environ 50% au Maroc, 20% aux USA, 16% en Afrique, 10% en Europe et 4% dans le reste du monde.