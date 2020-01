Bourita s’entretient à Rabat avec le ministre d’État britannique au Commerce international

La coopération et le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et le Royaume-Uni ont été au centre d’un entretien, ce vendredi 10 Janvier à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre d’État britannique au Commerce international, Conor Burns, en visite dans le Royaume.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec Nasser Bourita, le responsable britannique s’est dit « touché » par l’engagement du Royaume vis-à-vis du « développement et du renforcement » de sa relation bilatérale avec le Royaume-Uni. Sa visite au Maroc reflète « les relations grandissantes » entre les deux pays et l’importance que le gouvernement de Sa Majesté la Reine accorde aux liens avec le Maroc, a-t-il noté.

En visite au Maroc pour la deuxième fois en six mois, Conor Burns, qui rencontre Bourita quelques semaines seulement avant le début des travaux du Sommet africain de l’investissement qui se tiendra à Londres, a mis en avant le « potentiel à accomplir » dans le domaine économique, essentiellement en matière de technologies vertes et énergies renouvelables et ce, « dans l’intérêt mutuel des citoyens des deux pays ».

S’arrêtant sur les opportunités que présente le Sommet africain de l’investissement pour les deux pays, le ministre d’État britannique espère que cette occasion permettra aux deux parties de mettre en perspective leurs idées dans les secteurs au niveau desquels ils pourraient « collaborer plus étroitement », tout en ancrant davantage leur partenariat économique et politique.

Le Maroc et le Royaume-Uni avaient scellé, au mois d’octobre à Londres, un accord d’association global qui restitue, dans le contexte des relations bilatérales, l’ensemble des avantages qu’ils s’accordaient mutuellement dans le cadre de l’Accord d’Association Maroc-Union européenne.

Signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le Secrétaire d’État britannique auprès du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Andrew Murrison, chargé de la région MENA et du développement international, cet accord entrera en vigueur une fois que les accords UE-Maroc auront cessé de s’appliquer pour le Royaume-Uni, après le Brexit.

(Avec MAP)