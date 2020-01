BMCE Bank of Africa, l’employeur le plus attractif au Maroc en 2019 (Rekrute)

BMCE Bank of Africa a été désignée l’employeur le plus attractif au Maroc en 2019 par ReKrute. Le site de l’e-recrutement a dévoilé mardi 21 janvier à Casablanca les 25 entreprises les plus attractives en matière d’emploi.

Le groupe bancaire a ainsi obtenu un score de 76%, devant Attijariwafa bank (75%) et le Groupe Peugeot Citroën Automobiles Maroc (75%). Le classement a été effectué grâce à des solutions informatiques et le Big Data.

Pour récompenser les entreprises qui savent attirer et fidéliser les talents au Maroc, le leader de la transformation RH digitale s’est appuyé sur l’analyse de plusieurs centaines de millions de requêtes effectuées par 1,5 million de cadres lors de leur recherche d’emploi sur le portail de recrutement ReKrute.

Ce classement est établi à travers un taux d’attractivité qui est calculé en fonction de l’interaction des candidats avec la marque, les offres d’emplois et la page recruteur de chaque entreprise sur le site ReKrute.com durant les douze derniers mois.

Il permet ainsi aux entreprises de connaitre la perception des candidats vis-à-vis de leurs marques et d’améliorer leur E-réputation et de mettre en lumière l’importance de l’image de marque employeur.

Le classement est composé également du Groupe Renault, BMCI Groupe BNP Paribas, Royal Air Maroc, Société Générale Maroc, Delphi Maroc Aptiv, Marjane, Lydec et Suez, label’Vie, Yazaki Morocco et Groupe SMEIA.

Il s’agit aussi du CAC (Centrale Automobile Chérifienne), MTA Automotive Solutions, APM Terminals Maroc, Crouzet, Royale Marocaine d’Assurance, Sonasid, Air Arabia, Axa Rabat (Axa Services), Siemens Gamesa, Deloitte Nearshore, Société Générale African Business Services – SB ABS et ALTEN Maroc.

Au niveau sectoriel, les banques/assurances et le secteur de l’automobile (distributeurs et fabricants) sont les plus attractifs en totalisant chacun le plus grand nombre de représentants sur les 25 entreprises suivis de très près par les secteurs de l’aéronautique, de la grande distribution et de l’énergie.

A noter dans le classement quelques grands noms en dehors des secteurs dominants qui occupent des places intéressantes comme APM Terminals, Crouzet, Sonasid, Deloitte Nearshore ou encore Alten.

« Nous accompagnons plus d’un million et demi de candidats et plus de 3.000 entreprises au quotidien, ce qui nous confère une vision précise des besoins et attentes du marché de l’emploi », a souligné à cette occasion Alexandra Montant, Directrice Générale Adjointe de ReKrute.

Et de relever que « dans un contexte national où la course aux talents s’intensifie chaque jour, les recruteurs ont compris l’importance de mieux attirer et fidéliser leurs collaborateurs grâce à leur marque employeur, notant qu’un tel outil était donc plus que nécessaire pour récompenser les meilleurs, et donner un indicateur fiable aux meilleurs profils du marché ».

Aujourd’hui, dans un monde où les entreprises sont en concurrence pour recruter les meilleurs talents, la marque employeur s’impose comme la solution pour attirer les candidats et fidéliser les salariés de l’entreprise. La dernière enquête menée par ReKrute fin 2019 confirme d’ailleurs ce point en révélant que 87% des candidats ne postuleront pas auprès d’une entreprise si elle a mauvaise réputation.

Avec une présence sur 15 pays en Afrique francophone, ReKrute est aujourd’hui la solution incontestable pour le recrutement et la fidélisation de cadres et dirigeants sur ces régions. Au Maroc, avec plus de 1,5 million de profils de cadres enregistrés, ReKrute accompagne chaque année plus de 3.000 entreprises, multinationales et grands comptes marocains, dans leur transformation RH digitale.

(Avec MAP)