Blé : La COMADER réfute les allégations sur la qualité

La Confédération marocaine de l’Agriculture et du développement rural (COMADER) a réfuté, mercredi, les déclarations quant à la qualité du blé marocain et du pain consommé par les Marocains.

« C’est avec un grand étonnement que la COMADER a pris connaissance des déclarations irresponsables qui ont trait à la qualité du pain consommé par les marocains », indique un communiqué de la Confédération qui, « vu la gravité de ces déclarations et leur caractère fallacieux et calomnieux », a tenu à apporter au grand public des éclaircissements.

« Ces déclarations remettent en cause sans aucun fondement les efforts fournis par les agriculteurs marocains en général et les petits d’entre eux en particulier, tout en sachant que la culture des céréales représente la principale source de leurs revenus », déplore la même source.

Et de poursuivre: « Nos agriculteurs se sont engagés pleinement dans l’approvisionnement régulier, en quantité et qualité suffisante, du marché local en diverses denrées agricoles, et ce malgré les diverses restrictions imposées par les pouvoirs publics durant la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) ».

Ces déclarations font fi intentionnellement de l’intelligence du consommateur marocain, souligne la COMADER, martelant que le Maroc est connu, tant au niveau national qu’international, par la richesse de son art culinaire ancestral, dont le pain représente l’un de ses piliers principaux.

« À ce titre, nous estimons que le consommateur marocain est le mieux placé pour apprécier à sa juste valeur la qualité de la farine qu’il utilise ou celle du pain qu’il acquiert des boulangeries tant modernes qu’artisanales », ajoute la Confédération.

Ces déclarations ignorent d’une manière mal intentionnée le travail de toutes les commissions de contrôle et en particulier celui de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) d’une part, ainsi que toutes les réalisations du secteur céréalier dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) ces dernières années d’autre part, estime la Confédération.

Aussi, la COMADER exprime sa totale solidarité et son soutien inconditionnel aux agriculteurs producteurs de blé et réfute les déclarations irresponsables quant à la qualité du blé marocain, et soutiendra toutes les organisations professionnelles dont la FIAC (membre fondateur de la COMADER) et les associations membres qui la compose dans toutes les démarches qu’elles entreprendront pour obtenir réparation du préjudice que pourrait subir les agriculteurs du fait des agissements de certaines parties mal intentionnées.

Et de conclure que la Confédération confirme poursuivre ses efforts pour l’accompagnement des agriculteurs producteurs de céréales dans leur noble mission d’approvisionnement du pays en blé de qualité.

(Avec MAP)