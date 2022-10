Bientôt une zone d’activités artisanales et industrielles à Ouezzane

Cette zone, qui nécessite une enveloppe budgétaire de 96 millions de dirhams (MDH), dont 90 MDH débloqués par le Conseil régional, sera composée de 227 ateliers destinés à accueillir des activités artisanales polluantes et nuisibles, répartis en 133 locaux d’une superficie de 60 m2 et 94 autres de 80m2, 11 lots de terrain de 500 m2 et 8 parcelles de 1.000 m2 dédiées aux activités industrielles, en plus des locaux administratifs.

La zone en question, dont la mise en œuvre est supervisée par la wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, fait l’objet d’une convention multipartite, en vertu de laquelle le Conseil régional s’engage à financer les travaux liés à ce projet, la commune d’Ouezzane veillera à mobiliser l’assiette foncière nécessaire, tandis que l’APDN s’occupera des démarches administratives et juridiques nécessaires pour réaliser les études et les travaux relatifs au projet.

Par ailleurs, une délégation a visité le projet d’aménagement du lac Bouderoua, situé dans la commune de Bni Qolla, relevant de la province d’Ouezzane, qui comprend l’aménagement d’une voie pour la promenade piétonne, la construction d’un parc de jeux pour enfants, et d’autres installations.

Une enveloppe budgétaire de plus de 43 MDH a été allouée à ce projet, qui vise à créer un espace touristique et à renforcer l’infrastructure de la province, tout en encourageant les investissements dans le secteur touristique, afin de créer des opportunités d’emploi.

Une visite a également été effectuée au complexe culturel d’Ouezzane, qui a nécessité un budget de 9 MDH, dont 6 MDH ont été mobilisés par le Conseil régional. Le taux d’avancement des travaux de ce projet a atteint 95%, tandis que celui relatif au projet d’aménagement de la place située en face du centre s’est établi à 70%.