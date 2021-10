Beaucoup d’entreprises polonaises intéressées par l’investissement au Sahara

Dressant le bilan de la récente visite de la mission économique dans le Royaume notamment à Laayoune et Dakhla, Jedrzejczyk qui conduisait des représentants de huit entreprises opérant dans les domaines de l’énergie, l’aéronautique et le transport médical et de lutte anti- incendie, a loué les progrès socio-économiques réalisés dans les provinces du Sud.

« Un pôle économique géant est entrain d’émerger dans le Sud du Maroc qui aura des retombées bénéfiques les millions de personnes vivant dans le continent africain », a-t-il noté dans une interview accordée au journal électronique polonais «INN Poland», ajoutant que «le plus grand port de transbordement d’Afrique est en cours de réalisation à Dakhla et une infrastructure puissante est également en construction dédiées aux futures usines de production».

Face aux grandes réalisations en cours, a-t-il poursuivi, la région deviendra, dans les prochaines années un Hub économique comme Dubaï, Hong-Kong ou Singapour, les entreprises polonaises sont intéressées par cette montée en puissance économique, une large voie s’ouvre à ces dernières pour l’accès au marché africain, a-t-il ajouté.

M. Jedrzejczyk a ensuite mis en exergue la position stratégique du Royaume (proximité de l’Europe et partenariat privilégié avec l’UE), insistant sur la nécessité d’encourager les investissements dans les provinces du Sud.

«Notre mission au Sahara a eu le soutien de l’agence polonaise d’investissement et de commerce qui dispose d’un bureau à Casablanca», a-t-il noté, précisant que le directeur de cette agence «nous a recommandé la création d’une entreprise dans la région».

Dans le même ordre d’idées, M. Jedrzejczyk a plaidé en faveur de l’implantation d’entreprises polonaises dans la région avec l’objectif de s’ouvrir sur l’Afrique, qualifiant de «positives», toutes les rencontres avec des partenaires marocains (B2B) et des hautes autorités du pays. Prié de décliner le premier projet à concrétiser au Maroc suite à cette mission dans le Royaume, il a annoncé l’ouverture d’une représentation de la société FlyAgro, spécialisée dans la fabrication d’hélicoptères ultralégers. Cette société va commencer par embaucher des ingénieurs marocains pour réaliser des projets de recherches et de développement dans l’industrie aéronautique, a-t-il précisé, ajoutant que d’autres entreprises présentes lors de la mission économique au Maroc emboiteront le pas à FlyAgro. Et de conclure que le prochain échange de visites gouvernementales entre les deux pays ouvrira encore davantage la voie aux entreprises polonaises qui auront désormais «une fenêtre sur l’Afrique».