BCP/Damane Oxygène : Prés de 12 000 demandes pour 2,6 milliards de dirhams en 2020

Le Groupe Banque centrale populaire (BCP) a traité et validé près de 12.000 demandes de crédits Damane Oxygène pour un montant autorisé de 2,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2020.

En phase avec ses valeurs, le Groupe BCP a apporté un soutien massif à l’entreprise au Maroc, en particulier les TPME, fortement fragilisées par la crise Covid, indique le groupe dans un communiqué sur ses résultats annuels de 2020

Au-delà du report des échéances de crédits accordés aux entreprises et aux particuliers affectés par la crise, le Groupe BCP a rapidement déployé les crédits garantis par l’Etat, grâce notamment à la mobilisation exceptionnelle de ses équipes, ajoute le même source.

Le Groupe a également validé plus de 10.000 demandes de crédits « Damane Relance », correspondant à une enveloppe de 6,3 MMDH. « Ces crédits ont profité en majorité à des TPME et permis de préserver l’activité et les emplois dans un contexte de crise sans précédent ».

(Avec MAP)