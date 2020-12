Bank Of Africa : Une nouvelle version de la plateforme de banque à distance

Bank Of Africa (BOA) a annoncé, mardi, le lancement de la nouvelle version améliorée de son application et site transactionnel « BMCE Direct », dans le but d’améliorer ses services et de toujours être en phase avec les évolutions du mobile banking et e-banking.

La nouvelle version garantit aux clients de BOA une meilleure ergonomie visuelle et fonctionnelle à travers une navigation intuitive dans l’espace, une organisation simplifiée des menus et des parcours notamment pour les opérations de virements, indique BOA dans un communiqué.

L’outil propose également des offres plus diversifiées qui répondent aux besoins courants des différents clients (Particuliers, Professionnels, MRE et Entreprises) notamment l’enrichissement de la souscription à distance des produits de bancassurance.

Le recours à ce canal distant offre à ses utilisateurs une tarification avantageuse sur les opérations de virements et de mise à disposition.

La banque relève en outre que l’amélioration de ses offres de produits et services et par la même, l’expérience que vit le client avec sa banque au quotidien, vient souligner l’intérêt majeur qu’elle porte à l’innovation et à la technologie dans le but de servir continuellement les besoins de ses clients dans un environnement en perpétuelle mutation.

Depuis son lancement en janvier 2012, la plateforme de banque à distance est devenue un outil privilégié des clients pour la gestion de leurs comptes et opérations bancaires au quotidien, indique BOA, ajoutant que plus de 55% de ses clients utilisent « BMCE Direct » dans ses deux versions web et mobile enregistrant plus de 200.000 connexions, plus de 10.000 opérations de paiement de factures et plus de 10.500 virements en ligne par jour.

Accessible via un site web dédié (bmcedirect.ma) et une application téléchargeable sur les stores (Appstore, Google Play et Huawei App Gallery), BMCE Direct permet aux clients de gérer leurs comptes de manière simple et confortable et d’effectuer leurs opérations bancaires de façons instantanée et sécurisée, souligne la même source.

Parmi les services offerts par la plateforme, la consultation des comptes, contrats, produits d’épargne et bancassurance et des incidents de paiement, l’édition et téléchargement des relevés, avis d’opérations, relevé d’identité bancaire (RIB) et documents et la réalisation de virements au Maroc et à l’étranger, de virements permanents, de mises à disposition, d’opérations de bourse en ligne et de recharge de cartes bancaires prépayées.

Il s’agit également du paiement de factures auprès d’une quarantaine de facturiers englobant les opérateurs télécoms, les fournisseurs d’eau et d’électricité dans 13 villes, les compagnies de transport aérien et routier, les écoles et universités, les associations ainsi que les services publics (TGR, DGI, Autoroutes du Maroc, OMPIC, ANCFCC, Portnet, Tanger Med, ANP, etc.) ainsi que l’initiation et souscription au crédit immobilier et de consommation, produits d’assistance, solution de mobile money Dabapay, compte sur carnet et cartes bancaires.

La plateforme offre également des services divers, notamment la modulation de crédit, la commande de chéquier, la réclamation, la recherche d’agences et guichets automatiques bancaires (GAB), la prise de rendez-vous avec les conseillers et la gestion déléguée pour les professionnels.

(Avec MAP)