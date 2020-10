Bank Of Africa lance « creditbusinessonline.ma »

Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, la mise en place de la plateforme « creditbusinessonline.ma », une solution de crédit interactive et totalement sécurisée visant à simplifier la banque au quotidien en offrant la meilleure expérience client, et ce dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale menée depuis plusieurs années.

A travers la digitalisation de bout en bout du process de crédit sur la plateforme « creditbusinessonline.ma », le client peut consulter et gérer en temps réel son crédit en ligne, à distance sur différents types de terminaux (Ordinateur, Tablette…) en recevant des notifications à chaque étape de sa demande, précise BOA dans un communiqué.

Avec une authentification forte qui assure une sécurité maximale, cette plateforme permet aussi aux entreprises et aux professionnels d’avoir un process de demande de crédit amélioré et dématérialisé, assurant la traçabilité des délais et des documents transmis par le client pour un gain de temps et une célérité dans le traitement de ses demandes.

Cette solution de crédit est un concept novateur qui vient compléter l’offre de Global Banking « Business Online » mise en place par Bank Of Africa pour permettre aux entreprises d’initier, de valider et de suivre l’essentiel des opérations de Cash, de Trade et de Financement.

La plateforme « creditbusinessonline.ma » s’inscrit ainsi dans une démarche « phygitale » qui facilite au client l’ensemble de ses requêtes relatives au crédit et continue à le faire bénéficier d’un accompagnement bancaire personnalisé à travers l’expertise et le conseil.

Accordant une place stratégique à l’innovation des offres et résolument engagée à entretenir une relation de proximité avec ses clients et à les accompagner du mieux possible en répondant à tous leurs besoins, Bank Of Africa traduit ainsi son engagement fort et solidaire en tant que partenaire financier de choix des entreprises et son positionnement de banque connectée à l’avenir et en permanence à son écosystème.

