Bank Al-Maghrib publie un document de recherche sur le modèle d’analyse des politiques au Maroc

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, lundi, la publication sur son portail Internet d’un nouveau document de recherche intitulé « le modèle d’analyse des politiques au Maroc: cadre théorique et scénarios politiques ».

Ce travail, disponible dans la rubrique publications et recherche du site de BAM, porte sur l’impact économique de la consolidation budgétaire et des réformes fiscales programmées dans le cadre de la ligne de précaution et de liquidité, obtenue par le Maroc en décembre 2018, précise la Banque centrale dans un communiqué.

Réalisée conjointement entre des chercheurs de BAM et du Fonds Monétaire International, dans le cadre de la collaboration permanente entre les deux institutions, cette publication analyse également les impacts de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) sur l’économie marocaine.