Bank Al Maghrib : Baisse du taux débiteur global à 4,91% au 4ème trimestre 2019

Les taux ont ainsi reculé de 8 pbs à 4,70% pour les comptes débiteurs et prêts de trésorerie, de 67 pbs à 4,61% pour les crédits à l’équipement et de 6 pbs à 6,66% pour les crédits à la consommation, précise BAM dans une note sur les résultats de son enquête sur les taux débiteurs du T4-2019.

Les taux ont, en revanche, progressé de 12 pbs à 5,34% pour les concours immobiliers.

Par secteur institutionnel, les taux appliqués aux crédits aux particuliers se sont repliés de 14 pbs à 5,55% et ceux assortissant les concours aux entreprises non financières de 15 pbs à 4,77%.

Pour les entreprises non financières privées en particulier, les taux ont baissé de 12 pbs à 4,86% globalement, de 3 pbs à 4,47% pour les grandes entreprises (GE) et de 19 pbs à 5,68% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

(Avec MAP)