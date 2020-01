BAM devient membre de la Banque des règlements internationaux

Selon la banque centrale marocaine, la BRI envisage d’élargir sa composition et de renforcer ses actions de coopération dans le cadre de sa mission en tant que forum de coopération internationale et de groupement de Banques centrales et d’autorités financières.

«A cet effet, le conseil d’administration de la BRI a décidé de coopter les Banques centrales du Koweït, du Maroc et du Vietnam pour adhérer à la BRI», précise un communiqué de la BRI, ajoutant que cette expansion, la première en son genre depuis 2011, permettra de porter à 63 le nombre de membres de cette institution.

La Banque des règlements internationaux est une organisation financière internationale, créée en 1930, sous la forme juridique d’une société anonyme, dont les actionnaires sont des Banques centrales. Située en Suisse, elle se définit comme étant la «Banque des banques centrales».