Balance des paiements : Allègement du déficit du compte courant de 30,4% au S1-2020

Cette évolution s’explique par l’allégement des déficits au titre des échanges de biens à hauteur de 14,3 MMDH et du revenu primaire à concurrence de 2,7 MMDH et ce, en dépit de la baisse de l’excédent des services de 8,8 MMDH, explique l’Office dans un communiqué sur les résultats des échanges extérieurs à fin juin 2020, L’excédent du revenu secondaire est, quant à lui, resté quasi-stable (-0,1 MMDH), précise la même source. En outre, l’Office des changes fait savoir que le volume des transactions courantes a enregistré un recul de 87,9 MMDH sous l’effet de la crise sanitaire qui s’est traduite par la baisse simultanée des recettes courantes (-39,9 MMDH) et des dépenses courantes (-48 MMDH).

(Avec MAP)