Bac 2021 : Dakhla-Oued Eddahab enregistre le taux de réussite le plus élevé au Maroc

La région de Dakhla-Oued Eddahab a enregistré le taux de réussite le plus élevé au niveau national, avec 80,28%, au terme de la session normale de juin de l’examen national normalisé du baccalauréat, a annoncé l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF).

Quelque 1.038 candidats de la région de Dakhla-Oued Eddahab ont décroché le baccalauréat au titre de 2021, précise un communiqué de l’AREF.

Le taux de réussite des candidats de sexe féminin atteint 84,88%, tandis que 290 libres ont passé avec succès les épreuves du Bac 2021 (49,83%).

Par filière, le taux de réussite des candidats du Pôle littéraire et enseignement originel se situe à 85,97%, alors que celui du Pôle scientifique, technique et professionnel s’établit à 77,32%.

D’après l’AREF, 616 candidats, toutes filières confondues, passeront les épreuves du rattrapage. L’examen régional unifié aura lieu les 02 et 03 juillet, tandis que le rattrapage pour l’examen national normalisé se déroule les 05, 06, 07 et 08 du même mois.

Par ailleurs, l’Académie salue les efforts déployés par le personnel pédagogique et administratif du secteur de l’éducation et de la formation, les pouvoirs publics, les services de sécurité, les associations de parents d’élèves, en vue de réussir cette échéance nationale et préserver le droit à l’égalité des chances.