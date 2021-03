Aziz Akhannouch : « L’élément social, l’un des traits les plus saillants de la Génération Green »

L’élément social constitue l’un des traits les plus saillants de la stratégie Génération green (2020-2030), conçue et élaborée conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué mardi, à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.